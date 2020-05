El Arsenal se interesa por un transferible del Barça

En el Emirates Stadium se preparan para el mercado estival. Tienen más o menos clara su lista de prioridades para la 2020-21.

En el Arsenal han digerido que Dani Ceballos no seguirá casi con total seguridad. El futbolista del Real Madrid termina su cesión en junio y querría regresar al Santiago Bernabéu.

Así pues, a los 'gunners' les quedará una vacante libre en la medular. Y ya tendrían a un firme candidato para el puesto.

Según 'The Sun', Arteta le habría echado el ojo a Rafinha. El futbolista está cedido en el Celta de Vigo, pero volverá en verano al Camp Nou, aunque no por demasiado tiempo. Setién no tiene hueco en sus planes para él, por lo que le buscarán un nuevo destino.

Si llega una propuesta del Arsenal, en el Barça serán todo oídos. Habrá que esperar a que suba el telón el mercado para saber si, efectivamente, los 'gunners' se lanzan a por Rafinha.