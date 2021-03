El Arsenal sigue pendiente de Coutinho

Tras regresar de su cesión al Bayern de Múnich, el FC Barcelona tuvo claro que Philippe Coutinho solo saldría traspasado y por una cantidad considerable. En un mercado marcado por la pandemia, aquello no ocurrió pese a que clubes como el Arsenal insistieron en llevárselo.

Los 'gunners' quisieron que llegara cedido e incluso intentaron un intercambio con Guendouzi, ahora a préstamo en el Hertha de Berlín, de por medio. La operación no cuajó, pero el Arsenal no se ha olvidado nunca de Coutinho.

Según explica el 'Express', el club londinense intentará volver a por el mediapunta en verano. A Mikel Arteta le sigue gustando y su rendimiento en la Premier League está más que contrastado. Además, su arranque de temporada con Ronald Koeman fue positivo.

Porque en esta economía de guerra, el Barça optó por hacer de tripas corazón y quedarse a Coutinho. Si nadie llega con una buena oferta, mejor en casa que regalado. Y Koeman le convirtió en fijo durante los primeros meses de temporada.

Las lesiones acabaron lastrando al ex del Liverpool, que no ha jugado aún en 2021. Su último partido fue el 29 de diciembre, en el empate (1-1) contra el Eibar. Después tuvo que pasar por el quirófano para ser operado del menisco externo de la rodilla y no se espera que pueda volver hasta entrado abril.

Hasta que cayó lesionado, Philippe Coutinho había disputado 14 partidos en los que metió tres goles y dio dos asistencias, y las sensaciones fueron buenas. Ahora, el Arsenal está pendiente de cómo vuelve y qué decide el Barça en verano. Previsiblemente, intentará hacer caja con él.

Griezmann, Coutinho y la incógnita de Odegaard

Joan Laporta quiere un fichaje bomba y futbolistas como 'Cou' o Antoine Griezmann parecen estar en el disparadero. La única manera de financiar la 'operación Haaland' es esa, hacer mucha caja e ingeniería financiera. Y el brasileño, por buenos partidos que haya podido hacer, tendría el cartel de transferible.

Ahí es donde quieren estar los 'gunners'. En su caso, el citado medio explica que sus movimientos podrían depender del futuro de Martin Odegaard. El noruego llegó en invierno tras pedir salir cedido del Real Madrid y Mikel Arteta está impresionado con el mediapunta noruego.

En Inglaterra especulan con que el Arsenal podría intentar quedarse a Odegaard, o al menos ampliar su cesión por otra temporada más. El madridista está siendo titularísimo allí y ha desplazado en el campo a Emile Smith-Rowe, una de las grandes perlas de la cantera londinense.

Si finalmente Odegaard se sale de la ecuación, todo dependerá del Real Madrid y la voluntad del jugador, el Arsenal no dudaría en volver con todo por Philippe Coutinho. Ya lo intentó el verano pasado y lo haría otra vez en el que viene.