El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, participó en el programa 'Área Malaguista', de '101 TV', en el que pudo hacer un balance a su primer año al frente del banquillo del conjunto blanquiazul.

"Antes de que ocurriera esta pesadilla que aún está con nosotros, el equipo volaba. Lo veías entrenar y estaba liberado. No sé lo que hubiese ocurrido, fluía. Íbamos con una misma idea, se habían olvidado los egos. Después de la pandemia cambió todo", comentó sobre el equipo.

Y añadió: "El grupo de jugadores, a nivel profesional y humano, es un grupo que tiene alma, que cree. Tiene una energía que nos ayuda a encontrar en los momentos cuando el combustible flojea, ahí aparece el alma. El trabajo ha sido impecable en la dirección deportiva".

Sobre el objetivo del equipo, explicó: "Tenemos la ambición. Sabemos la dificultad, hay que ser conscientes de la realidad, pero eso no nos quita ser ambiciosos. La segunda vuelta es complicada, hay muchas circunstancias incontrolables. Intentaremos no pensar más allá. Pensar en el día a día, en el trabajo, en ir sumando y cumpliendo objetivos".

"El ascenso es el sueño para todos. Me podría retirar. Sería la ilusión como grupo de hacer algo, sobre todo por la actitud. Les digo que lo que ellos están generando más allá de los puntos y de que no podemos tener a la afición con nosotros, pero lo que nos trasladan es porque el equipo tiene actitud. Eso es innegociable ahora. El ascenso sería algo increíble que espero que en un futuro no muy lejano podamos acceder a ello", añadió.

El Málaga es undécimo en la tabla con 28 puntos: "Miro los dos puestos por arriba y los dos puestos por debajo. Es verdad porque una victoria nos pone una situación más cómoda y una derrota pueden ser tres o cuatro puestos. Este año parece que hay una diferencia, pero también habrá sorpresas. Ojalá seamos nosotros la sorpresa, pero el mensaje que hay que mandar es realista: cuesta mucho. Cada día de entrenamiento, cuando acabo y ningún jugador está lesionado es para mí lo mejor que me puede pasar. Estamos en un alambre, con sanciones, lesiones... Es un sinvivir, de corazón".

Además, Pellicer habló alto y claro sobre su renovación con el club: "Los entrenadores lo tenemos difícil. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el objetivo y más adelante hablar. Tenemos que ser muy conscientes, realistas. Vengo de la casa, muchas veces dicen perfil bajo, pues me correspondo con la humildad y el trabajo. Lo que buscamos, sobre todo, que lo más importante es el club. Con mi contrato no hay problemas ni para una cosa ni para otra".

¿Y qué pasaría si el Málaga decide no renovarle? "Entiendo todo. No te puedes imaginar las cosas que he entendido. Lo tengo muy claro, cuando dentro de unos años, cuando podamos sentarnos y hablar, podremos escribir un libro. Ante los problemas, hay que buscar soluciones".