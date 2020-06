El asistente cirujano no vuelve por "un ejercicio de responsabilidad"

César Noval, asistente y cirujano, señaló en una entrevista a 'EFE Televisión' que su negativa a arbitrar en lo que resta de temporada ante el inminente reinicio de LaLiga obedece a un ejercicio de responsabilidad para preservar la salud de sus compañeros, del estamento futbolístico y la de sus pacientes.

"Es una decisión muy difícil pero muy sopesada, era algo que sabíamos que podía ocurrir y la hemos tomado con naturalidad. Hemos puesto en valor todos lo elementos que podíamos contrastar y entiendo que es un ejercicio de responsabilidad para mis pacientes y para el fútbol. Va a ser muy duro ver partidos de fútbol por televisión sabiendo que no voy a poder participar en ellos en un periodo importante de tiempo, pero es lo correcto", explicó.

El asistente, que tiene su propia clínica de cirugía, ha decidido no volver a arbitrar en ninguna de las once jornadas que restan para terminar LaLiga Santander, aplazada por la pandemia del coronavirus que obligó a decretar el estado de alarma en el mes de marzo.

"Ayer (por el domingo) comunicamos mi decisión de no reiniciar la liga como árbitro asistente de Primera División debido a que durante este periodo del estado de alarma no hemos podido realizar las cirugías programadas y tenemos una lista de pacientes acumulada importante", señaló.

"Debido a esa carga de trabajo no puedo gestionar la dualidad como hasta ahora porque necesitamos estar en quirófano prácticamente todos los días y la exposición a un posible contagio es superior a otras zonas y con objeto de preservar la salud de los pacientes y dentro del estamento futbolístico en el retorno a la liga, lo más responsable es no retomar la liga y dedicarme en exclusiva al ejercicio de la cirugía plástica", prosiguió.

A pesar de su decisión, César Noval apuntó que no cree que el riesgo real vaya a ser elevado ni en el quirófano, "dado que a todos los pacientes les hacen una prueba del coronavirus antes de la cirugía", ni en el terreno de juego "pues los protocolos que se han implantado son estrictos y muy importantes".

"Es cierto que tener esa sensación de que puedes generar un problema en uno de los dos contextos, especialmente en mis pacientes, no es un escenario en el que me sintiera cómodo, y solo por responsabilidad y tranquilidad mía, de los pacientes y del fútbol es la mejor decisión, pero no creo que vaya a haber un riesgo. Mi opinión personal que el desarrollo va ser óptimo tanto en un campo como en otro, pero es el ejercicio de responsabilidad que tocaba en este momento", insistió.

Noval aseguro que desde la RFEF no le han puesto pegas a su decisión. "Hemos estado en contacto prácticamente todas las semanas desde el inicio de la pandemia, sobre todo en estas últimas semanas viendo que se acercaba el reinicio de la Liga. Hemos visto cuál era el contexto ideal en mi caso personal y agradezco mucho el apoyo recibido y cómo me han permitido llegar a la decisión de forma autónoma y como la han respaldado de forma absoluta", afirmó.

Sobre la vuelta del fútbol, comentó que "al final va a tener ciertas claves como el retorno a nuestra vida normal en cualquier ámbito de la vida social. Va a ser algo diferente pero lo que hay que hacer es normalizarlas y disfrutar el hecho de que ya podamos tener fútbol, algo que era implanteable hace algunos meses, y ya veremos cómo se desarrolla".

En cuanto a su retorno al arbitraje, indicó que prefiere "no hablar de plazos; mi idea en un futuro es poder volver, pero los plazos en este contexto, en el que la salud debe prevalecer sobre cualquier otro interés, no nos aportan nada".

"Es mucho mejor centrarnos en la labor asistencial de cirujano plástico, que nuestros pacientes se puedan operar lo antes posible, que no tengan que esperar y tengan cierta ansiedad por resolver sus problemas, tanto estéticos como oncológicos, sobre todo de reconstructivos que vamos a priorizar, y a partir de ahí veremos", concluyó.