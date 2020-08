El aspirante a dirigir el OM "dormiría en la puerta de Zidane para traerlo"

Hay un empresario que no soportar ver al Olympique de Marsella sin la gloria del pasado. No son tiempos fáciles para el único campeón de Europa francés, así que Mourad Boudjellal quiere cambiar esa realidad adquiriendo el club y dando un golpe de efecto contratando a uno de los mejores entrenadores del mundo.

"En el caso del técnico, lo tengo muy claro. Villas-Boas está muy bien, pero para mí solo hay uno que tiene un destino aquí. Y creo que nunca escapamos del destino. ¿Zinedine Zidane? Si mañana soy presidente de este club, no sé si aceptaría, pero yo dormiría frente a su puerta", comentó en uan entrevista a 'La Provenza'.

El ex presidente del Rugby Club Toulonnais aseguró que hay una deueda pendiente que resolver con Zizou. "¡Movería cielo y tierra! Cuando eres presidente del Olympique, tienes que darlo todo. El destino, una historia que contar. Zidane es un niño que nació aquí, que se perdió su cita con el club cuando se convirtió en el mejor del mundo", expresó.

"¡El OM debe brillar de nuevo en Europa! Y luego es suficiente para pellizcar una estrella. Este club no debería pasar los próximos 20 años esperando que otro club no gane la Copa de Europa para ser el único que la ha ganado", aseguró el mandatario refiriéndose al PSG.

Además, puso a Messi como ejemplo para hablar del tipo de fichaje que haría: "Lionel Messi sería un regalo. Aunque no es en abosluto a alguien que traería, pongámoslo como ejemplo. Su salario se amortizaría dos veces en comparación con un jugador medio que no aportaría ni entusiasmo ni nuevo producto. No entendemos en este club que podemos amortizar la contratación de grandes jugadores e incluso ganar dinero con ellos".