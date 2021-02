"El Atalanta es el peor rival posible para este Madrid"

El Real Madrid tendrá una difícil papeleta contra el Atalanta. El conjunto italiano destaca por su verticalidad a la hora de atacar y defender a campo abierto, una característica que no viene bien al conjunto blanco.

"Es un equipo fuerte, veloz y solidario. Defiende muy alto y muy bien. Por ejemplo, tiene atrás al argentino Romero, un central fortísimo. No tienen grandes nombres, pero compiten hasta el final. Ganan con el colectivo", dijo a 'AS' el ex director deportivo del Atalanta Nicola Radici.

Aseguró Radici que, de ser el Madrid, "estaría muy preocupado". "Es el peor equipo que se podrían encontrar. Yo les tendría miedo, porque el Atalanta lleva cinco años haciendo cosas increíbles. Encima no le afectará un Bernabéu lleno en la vuelta, algo que siempre hace temblar las piernas al rival. Ni ese arma tiene el Madrid", añadió.

"Yo no fichaba a un jugador del Atalanta, porque no es tan bueno como aquí. En este sistema funciona mejor. Papu Gómez no es el mejor de la historia del club. El día que se vaya Gasperini puede ser que pierdan el 30% de todo. Este club ahora es otro", explicó Radici.

Llegó el italiano a la dirección deportiva en 1994. "En el primer año subimos a Primera y fichamos a Vieri. En el segundo a Inzaghi. Al cuarto bajamos y decidí irme. Pensé que era mi responsabilidad", sentenció.