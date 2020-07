El Atalanta pregunta al Valladolid por Toni Villa

Toni Villa podría tener futuro fuera de LaLiga Santander. Según publica 'AS', varios emisarios del Atalanta habrían preguntado al Real Valladolid por la situación del canterano, que esta campaña ha tenido menos continuidad a las órdenes de Sergio.

El extremo izquierdo solo ha disputado 24 partidos con los blanquivioleta en esta campaña y no ha conseguido anotar. No obstante, lleva ya tres temporadas con el primer equipo y sus actuaciones habrían llamado la atención del vistoso conjunto italiano.

Actualmente, el murciano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 después de renovar y su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros. Una buena posición para comenzar a negociar, dado que nadie va a abonar la cláusula exacta, pero sí se tratará de sacar una buena tajada.

Hay que tener en cuenta que el Real Valladolid ya se ha reforzado con Orellana, así que no se vería con malos ojos la salida de Toni Villa si la cantidad que ponga encima de la mesa el Atalanta es convincente.