El ataque de Conte a la directiva del Inter podría costarle el puesto

El Inter se llevó los tres últimos puntos en juego. Se impuso por 0-2 al Atalanta.

Una victoria que no fue suficiente para calmas los ánimos de un embravecido Conte. "He visto ataques gratuitos, contra el equipo y contra mí. He recibido poca protección. Habría que hablar con el presidente, que está en China...", señaló directamente a la directiva.

Unas declaraciones que, según 'TMW', podrían costarle el puesto de técnico del Inter. Las palabras no habrían sentado muy bien en el seno 'nerazzurro'.

El club, de momento, no se ha pronunciado. Habrá que ver si lo hace en las próximas horas.