El Athletic bajará sus sueldos entre un 6 y un 17%

Los futbolistas del Atheltic se rebajarán el sueldo mientras dure el parón. La rebaja dependerá de si la temporada se acaba de disputar o si, por el contrario, se suspende definitivamente.

El club rojiblanco ha anunciado, a última hora del miércoles, que plantilla y directiva llegaron a un acuerdo para la rebaja salarial de los primeros mientras dure el parón.

No hará un ERTE, pero sí habrá recortes. Recortes que serán mayores o menores dependiendo de si la temporada se reanuda o no. No hará como Barcelona, Atlético, Espanyol, Alavés o Sevilla, sino que el Athletic ha tomado la vía de Real Sociedad o Betis.

Los 'leones' cobrarán un 17% menos si la temporada se suspende definitivamente, pero esa rebaja se reducirá al 6% si, por el contrario, se puede reanudar.

La medida afecta a los futbolistas y cuerpo técnico del primer equipo, pero la dirección general y deportiva ha decidido sumarse a ella, evitando de ese modo que haya que aplicar recortes o un ERTE al resto de trabajadores del club.

En el "contexto" del parón por el confinamiento para parar la pandemia del coronavirus COVID-19, el Athletic explica que "los jugadores de la primera plantilla masculina, encabezados por sus capitanes, en un gesto de responsabilidad y gran compromiso, han acordado rebajar voluntariamente y de manera significativa su retribución en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-20".

Las "circunstancias contempladas y las cantidades en cada supuesto serían las siguientes: (en caso de) suspensión de la competición, un 17 por ciento; y (en caso de) reanudación de la competición a puerta cerrada, un 6".

A esa iniciativa se han sumado también "el cuerpo técnico del primer equipo masculino, la dirección general y la dirección deportiva del club".

No obstante, el club que preside Aitor Elizegi aclara que "está en disposición de afrontar todos su compromisos económicos con sus trabajadores y servicios contratados", e incluso de "mantener sus planes de mejoras en Lezama o en las gradas de San Mamés a pesar de la grave e inesperada situación".

"Sin embargo", apunta también que la entidad "no vive de espaldas a la nueva realidad económica y social derivada de la pandemia" por la COVID-19.

Por otro lado, avanza que "en cuanto al regreso a los entrenamientos de las plantillas profesionales, éste irá de la mano de las decisiones e instrucciones de los organismos oficiales" porque es su "absoluta prioridad seguir velando por la seguridad de deportistas y empleados".

El Athletic tiene "bien claro" también que quiere "disputar la final de Copa (del Rey) con público, lo que supondría cerrar la temporada con la certificación de que hemos derrotado al virus". "Más vale tarde que nunca", añade al respecto.

La decisión de la plantilla de bajarse el sueldo, si no regresa la competición con publico, "evita" al club rojiblanco tomar "medidas que afectarían al resto de trabajadores de la entidad y colabora de manera directa en dar solución a los procesos que se establezcan en torno a las cuotas de las socias y socios".

Sobre estos últimos, el club rojiblanco anuncia que "lo más pronto posible propondrá un paquete de medidas de apoyo y gestión de las cuotas y otras circunstancias que les afectan".

El Athletic recuerda también que esta rebaja de salarios se suma a la "donación" que realizó la plantilla "de manera desinteresada en favor de Osakidetza durante los primeros días de la crisis sanitaria"; y se muestra "orgulloso de todas las personas que forman esta gran familia y de su inquebrantable cultura de valores, que se hace especialmente valiosa en momentos de dificultad como éste".

En ese sentido, destaca que "jugadores y jugadoras de todas las categorías del Athletic siguen trabajando duro soñando con el regreso al césped", que es donde le "encanta verles".

El club vasco, asimismo, ensalza la "profesionalidad del resto de las trabajadoras y trabajadores" del club "en circunstancias muy difíciles: desde la distancia, con teletrabajo y agudizando el ingenio durante las 24 horas".

También apunta que: "día a día estamos cerca y estaremos aún más cerca, por sensibilidad, de nuestros veteranos y más jóvenes socios", ya que "el contacto individual es reflejo" de su "esfuerzo diario".

Y desvela que colabora "en acciones emotivas para levantar la moral de sanitarios y pacientes en las que, de nuevo", sus "jugadores y jugadoras están poniendo todo su cariño". "Aún queremos hacer mucho más, aunque ya falta menos", anima el club rojiblanco en una nota que finaliza con el grito característico del club de "Aupa Athletic".