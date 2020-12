El Athletic mantiene de momento el apoyo a Garitano

El Athletic de Bilbao mantiene en su puesto a Gaizka Garitano. En una reunión mantenida por la directiva, el cub ha decidido apostar una semana más por el técnico pese a la derrota contra el Celta de Vigo.

Los vascos son novenos, pero están marcados por la irregularidad y una mala imagen que se ha acrecentado en estos dos últimos envites contra Getafe y sobre todo Celta, que resurge de la mano de Coudet tras dominar en San Mamés.

Según cuenta 'Radio Marca', a reunión se produjo a petición de una parte de la directiva que pedía la destitución inmediata de Garitano. Sin embargo, el presidente Aitor Elizegi se erigió como su principal valedor e impuso la idea de mantenerlo.

No obstante, el técnico rojiblanco está contra las cuerdas y por delante tiene dos rivaes complicados como Valencia y Real Madrid. De los resultados y sobre todo la imagen dependerá su continuidad.

Este medio también explica que el Athletic no tiene ningún relevo a mano en caso de una destitución en las próximas semanas. No ven claro apostar por Etxeberria y de momento no ha cuajado ninguna opción tanteada por fuera.