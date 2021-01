El Athletic no necesita motivación: "Los jugadores están a tope, como cañones"

La victoria del Athletic frente al Real Madrid en semifinales quedará en nada sin el título. Marcelino, consciente de la importancia del partido, desgranó las principales claves de la final ante el Barça. En sala de prensa, el entrenador respondió a todas las preguntas.

"Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, aunque siempre tenemos en cuenta cómo juega el rival. No variaremos nuestra idea en función de si juega o no Leo Messi", resaltó el técnico de los 'leones' ante los medios.

Preguntado sobre el planteamiento, Marcelino fue claro: "No solemos cambiarlo, pero sí que debemos tener en cuenta las circunstancias que se pueden dar y cómo podemos cambiarlo durante el partido".

"Los jugadores están a tope, como cañones. Están con una ilusión, como la afición, para comerse el mundo. Van a poner todo. No he puesto una atención motivacional para el partido porque si por algo podemos pecar es de ese exceso, no de falta", recalcó Marcelino.

"Tenemos que ser un equipo muy equilibrado. Muy certero en las áreas, sobre todo cuando te enfrentas a rivales de este nivel. Muchísimo más", reconoció el técnico.

Sobre el 2-3 de San Mamés en Liga, Marcelino cree que es una buena base ante el Barça : "Sin ninguna duda. Nos sirve de referencia, es evidente. Qué situación puede ser mejor enfrentarte a otro rival para conocerle. No creo que hayamos mejorado mucho, esos procesos son más largos que diez días. Nos sirve para saber que debemos mejorar ciertos aspectos. Hemos analizado bien ese encuentro".

"El entrenador debe estar en segundo plano, detrás de los futbolistas. Ellos son los protagonistas. Solo podemos darles las gracias y agradecerles su comportamiento y respeto", subrayó.

Y cerró: "Están todos los jugadores disponibles, aunque es cierto que nos falta el entrenamiento de esta tarde. Dani García, Iker Muniain e Iñaki Williams tienen algunos problemas, pero creemos que no tendrán problemas para jugar".