El Athletic, pisoteado por los grandes

Tres pisotones, a cada cual más polémico por estar además implicados el FC Barcelona y el Real Madrid y sus estrellas Leo Messi y Sergio Ramos, han frenado la escalada hacia Europa que emprendió el Athletic Club al regresar a la competición tras el parón por la pandemia del COVID-19.

Un asalto a las posiciones que dan billete continental en el que el conjunto vasco ha pasado en cuatro días de estar muy vivo a poder verse de nuevo con los cinco puntos de desventaja con los que volvió a la competición.

Los de Gaizka Garitano (48 puntos) se auparon a esos puestos nobles de la tabla la jornada anterior de manera provisional tras ganar en Mestalla, hasta que les sacó de ellos la Real Sociedad (50) remontando al Espanyol en Anoeta.

Y ahora, aún a dos puntos a la espera de que se complete la jornada 34 del campeonato, también puede ser la Real, que visita al Levante, la que les aleje de nuevo.

Han sido tres pisotones muy mediáticos por estar involucrados el Barcelona y el Real Madrid, dos de los equipos de mayor impacto mundial, sobre todo a estas alturas, en las que se está decidiendo la Liga; y también sus estrellas Leo Messi y Sergio Ramos, quienes por sí mismos ya suscitan una enorme atención.

Por si fuera poco ya eso, también han sido relevantes en los tres casos las decisiones de VAR, entrando a revisar uno de ellos y descartando hacerlo en los otros dos, y con el resultado del marcador muy ajustado en las tres situaciones.

En la jugada que sí se revisó, el VAR, en el que el estaba Gil Manzano, pidió al árbitro de campo volver a ver un lance que en vivo le pilló de frente y a pocos metros de distancia, y en el que no señaló nada; en las imágenes, González González sí vio penalti en el evidente pisotón de Dani García a Marcelo, lo sancionó y Sergio Ramos no perdonó desde los once metros.

En los otros dos pisotones, también indiscutibles, el VAR decidió no entrar. De haberlo hecho, las jugadas podrían haber acabado, o no, en tarjeta roja a Leo Messi por pisar a Yeray Álvarez y en penalti de Sergio Ramos a Raúl García.

La expulsión de Messi, de haberse producido, hubiese sido con 0-0 en el marcador de un partido que acabó ganando el Barça en el Camp Nou por 1-0. Pero ni Gil Manzano en el terreno de juego ni Cordero Vega en el VAR consideraron sancionable la acción del capitán blaugrana.

El penalti de Ramos a Raúl, de haberse considerado y haberlo transformado Raúl, el especialista del Athletic, hubiera supuesto el 1-1 apenas unos minutos después de que el Madrid se pusiese 0-1 en San Mamés gracias al penalti que marcó el central internacional.