El Athletic pone a la venta su nueva segunda equipación

El Athletic ha puesto a la venta desde este mismo viernes la segunda equipación que usará como visitante en esta próxima temporada 2020-21.

Los bilbaínos han mostrado oficialmente al público la nueva indumentaria, de color gris y con líneas rojas que van desde el dobladillo y hasta el cuello, y que se filtró en las últimas semanas.

Según el comunicado, la camiseta está "inspirada en el camino que recorren los 'leones' desde la cantera hasta el primer equipo", y forma parte de la campaña 'Born of the people' ('Nacido de la gente') llevada a cabo por el fabricante New Balance.

En las imágenes también se ve la equipación del portero, que será de color verde y con un gráfico abstracto que recorre las mangas.

"Tengo muchas ganas de vestir la camiseta. Es genial tener una equipación como esta, que reconoce nuestro camino desde Lezama hasta jugar en San Mamés", señalaba Iñaki Williams en el texto compartido por el club.