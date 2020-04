El Athletic renueva a Oihane Hernández hasta 2023

El Athletic Club ha renovado hasta 2023, es decir tres temporadas más a partir de la actual, el contrato de Oihane Hernández, una de las jóvenes más prometedoras de la cantera de Lezama, internacional en categorías inferiores, campeona de Europa Sub 19 y ya asentada en el primer equipo rojiblanco.

Oihane (04-05-200), habitualmente lateral derecha y muy profunda en su juego, comenzó el curso con ficha del filial, pero ya ha jugado 19 partidos a las órdenes de Ángel Villacampa, 15 de ellos como titular.

En total, la jugadora de Sopela -aunque nacida en Bilbao- lleva 24 encuentros disputados en dos temporadas en el primer equipo. En el que debutó el 5 de enero de 2019 en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid y con el que marcó un gol el curso anterior a domicilio al Sevilla.

Oihane, que llegó a Lezama en el curso 2015-16 procedente del Betiko Neskak, ha sido internacional con España en las categorías Sub 17 y Sub 19 y actualmente es una fija del combinado Sub 20. En su palmarés figura la medalla de oro en el Campeonato de Europa Sub-19 en 2018, en el que España se impuso en final a Alemania.

La renovación de Oihane se suma a las anteriores de otras importantes jugadores rojiblancas, como la internacional Lucía García y Yulema Corres, ambas hasta 2022, y la también prometedora Ane Azkona. Esta, como Oihane, hasta 2023.