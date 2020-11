El Athletic se machaca para "poder traer títulos a casa"

El jugador del Athletic Club Unai Nuñez aseguró este miércoles que tanto "el club" bilbaíno como "el equipo" rojiblanco trabajan "al máximo" para "poder traer a casa los títulos" de la Copa del Rey de la temporada pasada, cuya final ante la Real Sociedad se disputa este año, y la Supercopa de España.

"Tenemos dos competiciones nuevas este año, en las que podemos traer el titulo de la Copa del Rey y también la Supercopa, que el club y el equipo la vivimos con muchas ganas. Estamos trabajando al máximo para dar la vuelta en liga y poder traer esos títulos a casa", dijo el central internacional en una rueda de prensa telemática con motivo de su reciente ampliación de contrato.

Nuñez y el Athletic, no obstante, tiene la vista puesta más que en la situación liguera por la que están pasando, en la parte baja de la tabla tras sumas solo 9 puntos de 24 posibles, con el entrenador Gaizka Garitano muy cuestionado por el entorno de la entidad y con un cita cercana, este lunes ante el Betis en San Mamés, que considera muy "importante" el defensa vizcaíno.

"El del Betis es un partido importante, no conseguimos sacar dos partidos seguidos y el objetivo es mejorar, pulir los fallos que tengamos", apuntó.

El central de Sestao, no obstante, cree que "acaba de empezar la temporada y hay mucho tiempo para darle la vuelta" a la situación. En ese sentido se mostró "seguro" de que el Athletic va "a ir hacia adelante, hacia arriba".

Ya en lo personal, Nuñez se mostró muy contento por el gol en el descuento que dio el lunes la victoria a la selección de Euskadi frente a Costa Rica y lamentó no haber marcado más en ese tipo de jugadas de estrategia en las ocasiones que ha tenido en el Athletic.

"El otro día tuve la oportunidad de marcar gol. Desde que subí al primer equipo, he tenido bastantes ocasiones a balón parado que no he conseguido finalizarlas, pero cuando entre una entrarán todas las demás", se animó.

Nuñez, por otro lado, consideró "una situación un poco extraña" estar confinado en casa durante la pretemporada como consecuencia de dar positivo por COVID-19. "Ver que estás en casa sin ningún síntoma y que tus compañeros están entrenando y poniéndose en forma para la próxima temporada es un poco raro, pero la verdad es que en casa procuré hacer el mayor ejercicio posible para llegar al mejor nivel en la vuelta al equipo", recordó.

Para el defensa vasco, teniendo "la mala suerte de vivir esto", cree que los que hay que hacer es "saber vivir con ello" a la espera de que "vaya todo mucho mejor".