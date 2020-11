El Atleti bate al Eibar para ponerse líder

El Atlético de Madrid cerró la quinta jornada de la Primera Iberdrola con su victoria por 0-1 frente al Eibar. Un gol de Merel van Dongen le fue suficiente para llevarse los tres puntos y colocarse líder del campeonato.

Las 'colchoneras' superan al Barcelona, que se queda segundo después de que se suspendiera su partido ante el Rayo Vallecano de este miércoles por os casos de coronavirus en el conjunto madrileño.

Marcado por las bajas y sin Tounkara, el Atlético cuajó un partido sólido para una victoria que se fraguó en la primera parte. Al cuarto de hora, las de Dani González se adelantaron por mediación de un córner colgado por Deyna Castellanos que cabeceó Merel a portería.

No pudo ampliar su renta en el marcador el Atlético, pese a que Ludmila y Knaak apretaron. Aun así, Peyraud-Magnin no tuvo excesivo trabajo ante el Eibar, que no logró comprometer el marcador.