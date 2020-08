El Atleti del Cholo, favorito para hacerse con uno de los tesoros de Italia

Aunque por su equipo y la categoría en la que juega es tremendamente desconocido para el gran público, lo cierto es que Tommaso Barbieri está poco a poco convirtiéndose en uno de los mejores proyectos del fútbol italiano.

El lateral, a sus 17 primaveras, no ha parado de acumular buenas actuaciones con el Novara, equipo que actualmente milita en la Serie C, la tercera categoría del país, y parece no tener techo de momento.

Su gran nivel y la proyección de futuro ha hecho que grandes clubes de Italia estén tratando de lograr lo antes posible su fichaje, pero ahora mismo el jugador estaría más cerca de cambiar su tierra natal por... ¡España!

Y es que según señala 'La Stampa', el Atlético de Madrid estaría en estos momentos en la 'pole position' para hacerse con los servicios del joven futbolista italiano.

La información señala que el conjunto 'colchonero' habría adelantado en la carrera por hacerse con sus servicios a Juventus de Turín e Inter de Milán, aunque señala que el futuro del transalpino puede ser un culebrón cuyo desenlace puede retrasarse hasta los últimos días del mercado.