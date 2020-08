"El Atleti es un reto para James"

Jorge Mendes, el agente de James, busca una salida para James Rodríguez. Todo parece indicar que no volverá a jugar más con el Real Madrid.

El Atlético ha sonado como posible destino para James. Y eso le ha recomendado Perea, ex jugador del club rojiblanco. "El Atlético es un reto para James. Aún tiene la edad para ser importante. Me gustaría verle allí", dijo a 'Supercombo del Deporte' de 'RCN Radio Cali'.

Cree que, de todas las opciones, es la que mejor se ajusta a lo que busca James. "Hay mucho equipo grande que diseñaría un proyecto en torno a él, pero James quiere quedarse en Madrid", explicó.

"James es un jugador con mucho talento, estamos hablando de uno de los tres jugadores más importantes de la historia de nuestro fútbol", continuó Perea.

Para que llegue al Atlético, Simeone será clave, aunque no depende solo de él. "Al final, no creo que el Cholo sea el único que tome las decisiones. Hay una junta que revisa. Pero si el entrenador no lo quiere, es verdad que es más complicado", finalizó.