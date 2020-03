El Atleti está dispuesto a parar por el coronavirus

El Atlético de Madrid está dispuesto a parar por el coronavirus. La decisión queda en el tejado de LaLiga, la RFEF y los organismos internacionales que tengan algo que decir al respecto. Así lo transmitió Cerezo en unas palabras ante los periodistas.

Preguntado al respecto, al terminar el acto de entrega de acreditaciones a los nuevos embajadores de la 'Marca España', en el Palacio de El Pardo de Madrid, el presidente dijo: "Lo que diga LaLiga haremos, lo que diga la Federación haremos, y lo que diga Sanidad haremos. Nosotros no tenemos problema".

"Siempre hay una preocupación, pero a nosotros lo que nos transmiten es tranquilidad y que no va a suceder nada aquí en España", añadió. Tampoco quiso adelantar acontecimientos: "No hablemos en futuro, hablemos en presente, que de momento creo que no se va a paralizar y, de momento, el sábado vamos a jugar contra el Sevilla, que es lo que nos interesa".

Por último, se refirió a la situación del equipo, en estos momentos fuera de puestos de Champions League: "Claro que me preocupa, pero, bueno, ya entraremos", concluyó. Queda claro con sus palabras que, si el campeonato tiene que detenerse, los 'colchoneros' lo verán bien.