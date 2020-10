"El Atleti fue uno de los equipos que estuvo cerca de ficharme"

Hay pocos jugadores en el mundo que puedan decir que han jugado en algún grande de Europa. En el caso de Marc Roca, el centrocampista acaba de desembarcar en el Bayern de Múnich.

El catalán llegó a estar en el radar del Atlético de Madrid, algo que admitió en su entrevista a 'TVE'. Asimismo, el futbolista también habló para 'Onda Cero' y volvió a referirse al tema: "El Atleti fue uno de los equipos que más cerca estuvo de ficharme".

Por otra parte, Marc Roca mostró su satisfacción por haber llegado al conjunto bávaro: "Poder fichar por el Bayern es una oportunidad que me ha regalado la vida. Lo que me ha sorprendido es la humildad de la gente de este club. Yo pensaba que igual estarían algo crecidos por ser campeones de todo".

Por último, el ex del Espanyol habló sobre el 2-8 del Bayern al Barcelona en la pasada Champions. "La respuesta del 2-8 del día de mi presentación se sacó un poco de contexto. Me preguntaron por el partido y dije que fue algo espectacular del Bayern. Por la rivalidad entre Barça y Espanyol evidentemente quería que ganara el Bayern, pero no falté el respeto a nadie", concluyó.