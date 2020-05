"El Atleti quería renovar a Raúl, pero el Madrid siempre fue de tocar jugadores..."

Mucho ha cambiado el fútbol. Las cosas antes se hacían de forma muy diferente a cómo se llevan en la actualidad.

Una renovación, por ejemplo, se gestaba en un entorno más informal, no en las oficinas del club. Rubén Cano contó el plan que iba a seguir el Atlético de Madrid con uno de sus canteranos más prolíficos, Raúl González.

"Un domingo, invité al padre de Raúl al palco. Quedamos una semana después para renovar... nunca vino", explicó Rubén Cano, que por entonces era secretario técnico del club rojiblanco.

Y dejó un dardo a la entidad 'merengue': "El Madrid siempre fue de tocar jugadores... Me dijeron que Raúl firmó entonces con los blancos. Fue un año antes de que Jesús Gil dejara las divisiones inferiores, algo que me pareció una locura, una de las muchas que hizo", analizó Rubén Cano. Eso le llevó incluso a dejar el Atlético: "Fue una de las veces que me fui del club".

El entonces secretario 'colchonero' quiso dejar muy claro que no fue eso lo que motivó la salida de Raúl, su marcha se gestó antes. "La gente dice que se fue porque se dejaron las categorías inferiores, pero fue un poco antes. Convencieron al padre y se lo llevaron", recalcó.