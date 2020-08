"El Atleti no estuvo a la altura, hay que reconocerlo"

El Atlético de Madrid cayó frente al RB Leipzig y dijo adiós a la Liga de Campeones con la que muchos soñaban. El alcalde de Madrid opinó sobre cómo vivió el encuentro.

"Tengo que reconocer que sufrí bastante. No fue un buen partido y no estuvimos a la altura. Hay que reconocerlo", afirmó en el programa 'Herrera en COPE'.

Martínez-Almeida volvió a decir que a él le gustaría ser el presidente del Atlético, pero que también haría el trabajo de un utillero: "En realidad, todo lo que tenga que ver con el club".

"Lisboa no es una ciudad que nos venga demasiado bien, pero volveremos. Lo intentaremos y si no puede ser, no pasa nada. Para eso somos el Atlético, que es lo mejor que le puede pasar a uno", acabó Martínez-Almeida.