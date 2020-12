"Llorente no me sorprende, está demostrando otra faceta"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa en la previa del esperado derbi de Liga que se disputará este sábado 12 de diciembre a las 21 horas. Los blancos recibirán en su feudo al Atlético de Madrid de cara al compromiso de la decimotercera jornada.

Quiso empezar el técnico francés refiriéndose a la importancia del duelo ante los de Simeone: "Lo bueno es el buen partido que hicimos en la Champions. Lo hemos preparado bien, es un gran partido. Es un derbi y queremos jugarlo bien, los futbolistas siempre quieren jugarlo".

Sobre si el derbi madrileño es otra final para el Madrid, declaró: "Sí, como siempre. Aquí solo hay finales. Es otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Lo que queremos es hacer un buen partido como el otro día".

A la pregunta de si el Atleti puede ganar el título de Liga, respondió alto y claro: "Sí, seguro. Es lo que están demostrando. Lo que hacen en el campo lo hacen bien, ganando. Ahora son primeros y nosotros lo que tenemos que hacer es lo de siempre. Es un rival que conocemos".

Zidane también tuvo tiempo de hablar del Cholo: "Cada uno tiene sus cosas y es lo que es. Yo no puedo ser otra persona. Cuando hice mi curso de entrenador, muchas veces me decían que tenía que ser yo. Todos tenemos nuestros defectos y cualidades. Es un gran entrenador".

El entrenador francés está contando en los últimos partidos con su cantera. ¿Volverá a hacerlo ante el Atleti? "Depende de la situación. Hay muchos jugadores que pueden subir, como siempre ha pasado. Los jugadores tienen que estar preparados y los chicos de abajo también. Tenemos una plantilla amplia".

"Carvajal y Valverde van a estar con nosotros el sábado"

En cuanto a la falta de minutos de Marcelo e Isco, declaró: "La confianza siempre la voy a tener, más con estos jugadores. Voy a contar con ellos siempre, seguro. Siempre han demostrado la clase de jugadores que son. Es cierto que no jugaron mucho últimamente, siempre cada tres días tengo que elegir, es el trabajo que tengo que hacer. Pero ellos están entrenando bien y siempre voy a contar con todo el grupo".

¿Por qué no está jugando Isco Alarcón? 'Zizou' respondió ante la prensa: "Entiendo que está jugando muy pocos minutos y los jugadores de este nivel siempre quieren más. Pero la situación es esta. Hay muchos jugadores".

También habló Zidane de la importancia que tienen los derbis: "Tenemos que saber responder a lo que el Atleti hace en el campo. El Atleti compite muy bien. Espero eso. Nosotros vamos a mirar también nuestro planteamiento, vamos a proponer".

"No me sorprende lo de Llorente, sabía que tenía mucha calidad"

La prensa también preguntó a Zidane sobre la gran evolución de Marcos Llorente en el Atleti: "No me está sorprendiendo. Está demostrando otra faceta que a lo mejor no tenía en el Real Madrid. Ahora está jugando de una forma diferente, pero se sabía que Marcos tenía mucha calidad y me alegro por él".

¿Cómo están Carvajal y Valverde? "Estarán con nosotros el sábado. Han entrenado bien con el equipo y es seguro que van a estar".

Sobre la posibilidad de salir derrotado y alejarse más de la cima de la tabla, declaró: "Va a ser de mucha dificultad este partido. Será un encuentro para disfrutar y darlo todo, y no pensar en el resultado. Son jugadores que son capaces de hacer cosas estraordinarias".

Zidane finalizó la rueda de prensa refiriéndose a la estrategia que usaría de cara al conjunto rojiblanco: "Cada partido es una historia diferente. Es verdad que no hemos hecho cambios en los dos últimos partidos, pero mañana puede que haya cinco cambios o puede que no. Depende del partido".