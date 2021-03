El Atleti, Ronaldo y Morata, juntos contra el cáncer infantil

Más allá de lo deportivo, el fútbol tiene un trasfondo social. Los clubes y los jugadores tratan de aportar siempre su grano de arena en causas solidarias.

En esta ocasión, el Atlético, Ronaldo (presidente del Valladolid) y Morata se han sumado a la inciativa de PlayStation. Buscan ayudar a los niños con cáncer.

Estas celebridades donarán objetos suyos personales, con el objetivo de que la gente adquiera papeletas, disponibles en la página web del 'Club de Exploradores', para entrar en su sorteo y, al mismo tiempo, en el de una PlayStation 5.

De este modo, Ronaldo ha aportado una camiseta del Valladolid firmada, Morata, una camiseta de la Juventus de Turín, y el Atlético de Madrid varias indumentarias tantas del equipo masculino como del femenino.

Toda la recaudación irá destinada a la creación de salas temáticas en hospitales que incorporan tecnología de PlayStation 5 para entretener y divertir a los pacientes, mientras se recuperan del cáncer. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Juegaterapia, que junto al hospital de la Paz realizó un estudio que concluyó que jugar a videojuegos puede actuar como analgésico contra el dolor en los niños que se tienen que someter a la quimioterapia.

Junto a los futbolistas anteriormente mencionados, también se han unido este miércoles a la iniciativa el dúo cómico 'Pantomima Full', que ha donado dos entradas para uno de sus shows y una edición especial del juego The Last of Us Parte II, la actriz Michelle Jenner, que ha aportado una edición coleccionista de Horizon, donde aparece como dobladora, y el cocinero Marc Ribas, con un libro de cocina y un mandil.

También han apoyado el proyecto Riqui Puig, del Barcelona, el patinador Javier Fernández y el jugador del Manchester City Ferran Torres, entre muchos otros.

Las papeletas cuestan cinco euros y permiten optar al objeto que se desee, sin un límite de objetos al que pujar. Los ganadores se anunciarán en una gala en este mes de marzo.