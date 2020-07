El Atleti se abona al trueque

El Atlético de Madrid, tras concluir una Liga más en los puestos que dan acceso a la Champions League, se encuentra ya centrado en el desenlace de la máxima competición continental durante el próximo mes de agosto.

Los pupilos del Cholo Simeone se preparan para un máximo de tres encuentros que pueden llevar la primera 'Orejona' a las vitrinas de un club que, pese a todo, trabaja ya de cara a la confección de la próxima plantilla rojiblanca.

La crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas han mermado la economía de una entidad 'colchonera' que, pese a no tener ninguna dificultad financiera urgente, no podrá realizar grandes movimientos en la próxima ventana de traspasos.

Tal y como señala 'AS', el Atleti no realizará prácticamente ningún desembolso y la plantilla del presente curso no distará demasiado de la que tendrá a sus ordenes el Cholo en el curso 2020-21.

La única opción de incorporación que plantea en estos momentos la dirección deportiva rojiblanca sería a través de posibles trueques que involucren a distintos futbolistas. Por ello, tampoco se espera que la lista de salidas sea muy amplia.

La información señala que, en principio, solamente uno o dos futbolistas de la actual primera plantilla serían traspasados. Y siempre que llegase una oferta que el Atleti considerase apetecible.

Toca apretarse el cinturón, algo que queda patente con la posible premisa de LaLiga de que solo se destine un 25% de las ventas de este año a fichajes, y el cuadro del Metropolitano está dispuesto a ello.