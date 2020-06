El Atleti se desinfla a domicilio y los datos lo demuestran

Ni tres meses y tres días de parón, reflexión y corrección de aspectos tácticos -Diego Simeone también aprovechó el confinamiento para analizar con sus futbolistas cuestiones individuales y colectivas en ese sentido para la vuelta a la competición- ni su apoteósica victoria en Anfield contra el Liverpool, con un montón de matices, pero también con un triunfo por 2-3 inamovible, han alterado una secuencia repetitiva en el actual Atlético.

En su esperada vuelta a la competición, el equipo insistió en el resultado que más ha sufrido en este curso en el campeonato; en un empate que ha reproducido ya hasta en 13 ocasiones, un 46 por ciento, a lo largo de las 28 jornadas ya disputadas de la actual Liga -ha perdido 26 puntos con ese número de igualadas por los 12 que ha cedido con sus cuatro derrotas-, pero que además es tan inquietante como recurrente cada vez que sale lejos de su refugio del Wanda Metropolitano. Más aún, es inasumible para un equipo que aspiraba a todo.

Ya no lo hace, porque la Liga es imposible, precisamente porque ha sido un visitante menor en toda esta temporada, hasta el punto de que la amenaza se agranda a un objetivo imprescindible para él como es el acceso a la Liga de Campeones 2020-21, que siempre había sido suyo a estas alturas a las órdenes de Diego Simeone.

Ni siquiera está entre los cuatro primeros. Es sexto. El Sevilla, tercero, está a cuatro puntos; la Real Sociedad, cuarta, sigue a uno, con una jornada menos por jugar. Pero realmente, por ahora, el Atlético depende de sí mismo para ser cuarto, porque recibe al equipo donostiarra en la última cita en el estadio Wanda Metropolitano. Antes, visita al Getafe, quinto y con el que está igualado actualmente con 46 puntos en 28 choques.

"Tenemos la absoluta necesidad de ganar y todo lo que no sea ganar genera vértigo. Tendremos que convivir de acá al final con eso, porque no me imagino otro escenario, porque cada partido será difícil para todos, incluidos nosotros", valoró Simeone, que tampoco ha logrado recomponer la figura no hace tanto muy fiable del equipo en sus desplazamientos, cuando era mucho más solvente de lo que es ahora a domicilio.

No es sólo de esta temporada. La pasada fue el motivo indiscutible por el que el Atlético no disputó la Liga hasta el final con el Barcelona, igual que ahora, separado demasiado pronto de su meta real, por mucho que el pase a la Liga de Campeones sea la prioritaria.

Los números ratifican tal evidencia: el curso pasado sumó 28 de los 57 puntos disputados de visitante, un 49 por ciento; éste incluso lo ha empeorado a estas alturas, con 17 de los 42 puntos, un 40 por ciento. "Necesitamos estos puntos fuera de casa para llegar al objetivo", expuso en una entrevista a la Agencia 'EFE' el central montenegrino Stefan Savic la pasada semana.

CINCO VICTORIAS EN SUS ÚLTIMAS 20 VISITAS LIGUERAS

Después de cinco salidas consecutivas sin ganar en LaLiga Santander, con tres empates seguidos en las más recientes (2-2 con el Valencia, 1-1 con el Espanyol y 1-1 con el Athletic Club), dos derrotas (2-0 con el Eibar y 1-0 con el Real Madrid) y ninguna victoria a domicilio desde el 1-2 al Betis del pasado 22 de diciembre, el Atlético ha ganado solo cinco de sus últimos 20 duelos del campeonato como visitante entre la pasada Liga y la actual.

Es sólo una cuarta parte, con el déficit que eso supone para un equipo que necesita tanto la clasificación para la Liga de Campeones para mantener su presente estatus. Nueve empates y seis derrotas, con 19 goles a favor -ni siquiera una media de uno por encuentro- y 22 en contra intensifican el ruido y la luminosidad de la alerta del equipo rojiblanco, que encima juega dos de sus tres siguientes encuentros fuera de casa, frente al Osasuna y al Levante.

Pero no sólo es una cuestión de marcadores, sino también de mecanismos, planteamientos y circunstancias que se repiten más o menos con frecuencia, como en San Mamés: el primer tiempo a la expectativa, como tantas otras veces; la pérdida de las segundas jugadas; la ambición contenida en la puesta en escena...

Y luego la reacción, esta vez nada más recibir el 1-0, pero otras muchas en el segundo tiempo, cuando su tendencia sí apunta al campo contrario, que es donde mejor se desenvuelve el equipo, cuando más cerca se siente del triunfo -este domingo Santiago Arias tuvo el 1-2-, más allá de nombres y posiciones.

La "nueva" normalidad le añade condicionantes especiales al esprint final de la competición, como una puesta a punto acelerada en el aspecto físico. "Una preparación menor de la que solemos tener", según Simeone, que ya demostró en Bilbao algunos de sus ideas para este tramo final de la campaña, para jugar cada tres días, para la acumulación de tantos encuentros en tan poco tiempo o al menos para los primeros pasos de la reanudación.

Simeone agotó los cinco cambios, tres de ellos de golpe a la hora de juego (Lemar por Carrasco, Morata por Diego Costa y Arias por Trippier). Él considera el refresco desde el banquillo determinante en esta realidad actual. Y se intuyen las rotaciones en cada encuentro, no tan habituales con él en el banquillo en un desarrollo normal de una temporada. "Necesitamos ganar, que los jugadores estén bien... Está claro que era complejo y difícil. Es un desafío fantástico", repasó tras el 1-1 en Bilbao.

Para El Sadar, el próximo miércoles a las 22.00 horas, ya recupera a Joao Félix, sancionado en San Mamés por ciclo de cinco tarjetas amarillas y que ha sido titular indiscutible esta campaña cuando ha estado en condiciones. Salvo sorpresa lo será en Pamplona, bien con Álvaro Morata o bien con Diego Costa. Uno de los dos.

También se prevé la disponibilidad en ese duelo de Víctor Machín, 'Vitolo', que apunta al banquillo, mientras que sigue en duda Felipe Monteiro, que continuó este lunes al margen del grupo, dentro de la puesta a punto que le permita alcanzar el mejor nivel para su vuelta a la competición.