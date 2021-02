El Atleti se queda a medias en el Ciutat de València

El Atlético de Madrid no pudo pasar del 1-1 contra un Levante aguerrido, pero que en la segunda mitad solo tiró una vez... y de no ser por Jan Oblak, le habría costado un disgusto a Simeone. Los rojiblancos se quedaron a medias cuando podían dar otro puñetazo sobre la mesa. Si Correa no hubiera fallado...

Porque una ocasión clarísima del argentino, a puerta vacía, pudo cambiar todo. Aun así, el conjunto 'colchonero' sigue a seis puntos del Real Madrid con un partido menos, a nueve del FC Barcelona con los mismos 22 disputados. Y el sábado, la revancha con el Levante en el Wanda Metropolitano.

Simeone no tardó mucho en leerle la cartilla al Atlético, que no entró en el partido como se esperaba del líder. Con la posibilidad de meterle ocho puntos al Madrid y darle otro manotazo a la Liga, los rojiblancos salieron adormecidos. Con el control del balón, pero completamente deshilachados.

El Levante se limitó a esperar atrás y salir rápido. Sin cargar con muchos jugadores, la defensa de tres centrales del Atlético sufría incomprensiblemente. El trío Savic-Giménez-Hermoso no se entendía mientras a Vrsaljko y Carrasco les costaba la vida bajar, lo que facilitaba el peligro.

Así llegó el gol del Levante, en un error mayúsculo en la salida de Felipe que le dio todo el espacio a Bardhi mientras sus compañeros reculaban ante el avance de Jorge de Frutos. El ex madridista condujo hasta la frontal, cedió para el macedonio y este batió rápido con la izquierda a Jan Oblak.

Tiraba el Cholo su chaqueta al suelo, fuera de sí, mientras veía a su equipo seguir completamente deshecho. Atacaba, Luis Suárez tenía sus batallas particulares y hacía aparecer a Aitor Fernández, pero es que cada contraataque de los 'granotas' era un suplicio.

Suerte tuvieron los 'colchoneros' de que Morales no estaba preciso y de que Roger fue egoísta cuando tenía a De Frutos y el capitán al lado. Pero algo tuvo que suceder, algo dijo Simeone, un 'click' hicieron sus cabezas, porque entonces volvió la versión más machacona del Atleti.

Los últimos diez minutos de la primera parte fueron un monólogo rojiblanco. El Atlético apretó con todo y encontró el empate por mediación de Marcos Llorente. Tuvo mucha fortuna el mediocentro, cuyo disparo desde la frontal tocó en Rober Pier para desviar su trayectoria y engañar a Aitor.

A la vuelta, el Cholo quitó a Vrsaljko y colocó a Llorente en la derecha. Juega donde le pongas y siempre lo hace bien, lo de este chaval es una locura. Suyo fue lo mejor del Atlético, siempre incisivo, buscando portería rival y sin dar una sola muestra de agotamiento.

Eso sí, la más clara no fue de Llorente, fue de Ángel Correa. El argentino se acordará mucho, mucho tiempo de un error incomprensible que más le vale no mirar repetido. Hizo lo más difícil, que era tirar fuera un balón que era para empujar con el 'putt'. Acompañar hacia una portería sola.

Luis Suárez recibió en el balcón del área y se sacó un remate rápido que contestó Aitor Fernández mal. Repelió, sí, pero dejó el balón muerto en el área pequeña. Y con el portero en el suelo y con siete metros de ancho y dos y medio de alto a su disposición, disparó por encima del larguero.

No se lo creía nadie, menos aún después de que el partido acabara en empate. De nada sirvió que el Atleti dominase durante los segundos 45 minutos, de cabo a rabo, en posesión y ocasiones sin acierto. Aitor resolvió lo que le vino y lo que no, fue por falta de puntería.

Al final, Jan Oblak tuvo que acabar salvando al Atleti con una parada de las suyas ante una volea de Roger Martí. Fue la única del Levante en la segunda mitad, pero habría sido suficiente para asestarle un golpe tremendo al líder, que pudo serlo aún más pero se quedó a medias.