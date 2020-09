El Atleti solo irá a por Marc Roca si vende antes a Thomas

Del futuro de Thomas depende la confección de la plantilla del Atleti para este curso. Parece cubierta, y, como se ha repetido hasta la saciedad, solo se fichará si se hace caja con las ventas antes.

Se ha vinculado a Marc Roca con el Atlético de Madrid recientemente, pero su fichaje está complicado que se materialice. Económicamente, el club rojiblanco dista de estar en su mejor momento.

Tiene varios pretendientes, y el Atleti habría tanteado el terreno ofreciendo al Espanyol 15 millones de euros, pero aunque el conjunto 'perico' se quedase satisfecho con el trato, no podría llevarse a cabo.

No, al menos, mientras Thomas siga en nómina. Y no porque el ghanés sobre o sean incompatibles, es que es, como informa 'Marca', el futbolista con el que el Atleti recaudaría el dinero necesario para acudir al mercado a por un reemplazo.

Thomas, cuya cláusula es de 50 millones de euros, sanearía las cuentas del Atleti, permitiendo al club reinvertir una mínima cantidad de lo ingresado en su relevo.

Ahora bien, Thomas no parece tener la menor intención de salir del Atleti en este momento, no de mala manera. La oferta del Arsenal no le sedujo, y no presionará a su club para forzar su venta, aunque no esconde sus ganas de irse a la Premier.

Sin embargo no deja de ser chocante que un club como el Atlético de Madrid, asentado en la Champions y uno de los grandes favorecidos por el reparto de los derechos televisivos, tenga que apretarse el cinturón de esta manera. Si esta operación se llevase a cabo, sería difícil de justificar ante la afición el haber ingresado 50 'kilos' y gastado apenas 15.