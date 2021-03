El Atlético Baleares destituye a Jordi Roger

El Atlético Baleares tendrá un nuevo entrenador para el final de la presente campaña. El conjunto balear informó este lunes de la destitución de Jordi Roger como técnico de la primera plantilla.

La derrota de este fin de semana ante Las Rozas han precipitado los hechos. Y es que el apretado calendario y la reestructuración de la competición no deja lugar a respiro.

"Primero de todo, debo reconocer que es un día muy triste para mí. Se acaba un proyecto al que vine con gran ilusión. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo por el Atlético Baleares, asumiendo que no hemos logrado los resultados deseados y que en el fútbol, siempre se depende de ellos. Desde el primer día he trabajado duro pero, lamentablemente, no ha podido ser", escribió el ya ex técnico del conjunto balear.

Por su parte, el Atlético Baleares quiso agradecer a Roger "la enorme dedicación, profesionalidad y esfuerzo demostrado desde el primer momento en que asumió este reto, sintiendo enormemente que los resultados no hayan acompañado a su gran trabajo y compromiso. El club le desea de todo corazón lo mejor en el futuro".