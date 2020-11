El Atlético, con seis bajas a Mestalla

El Atlético de Madrid viajará a Valencia para enfrentarse al conjunto 'che' este sábado en Mestalla (16.15 horas, -1 GMT) con 23 futbolistas, en una lista con seis bajas, entre ellas las del delantero Diego Costa, aquejado de una trombosis, y el punta uruguayo Luis Suárez, aislado por un positivo de COVID-19.

Además de Costa y Suárez, el centrocampista uruguayo Lucas Torreira es baja por estar también en aislamiento, y no estarán por lesión el mexicano Héctor Herrera, el croata Sime Vrstaljko y Manu Sánchez, que, aunque volvió a saltar al césped, aún no tiene el alta.

Sí figura en la citación del entrenador argentino Diego Pablo Simeone el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, valencianista hasta que a primeros de noviembre fichó por el Atlético, que regresa tras no estar en la Liga de Campeones, en la que no está inscrito, y que podría tener la primera oportunidad de jugar contra su ex equipo.

La lista de 23 futbolistas incluye a los porteros Jan Oblak, Ivo Grbic y Miguel San Román; los defensores José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kieran Trippier y Ricard Sánchez.

Como centrocampistas viajan Geoffrey Kondogbia, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Víctor Machín 'Vitolo', Yannick Carrasco, Toni Moya y Juan Manuel Sanabira; y como delanteros Joao Félix, Ángel Correa, Ivan Saponjic y Sergio Camello.