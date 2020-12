"El Atlético cuida a sus ídolos, pero el Madrid no"

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este sábado en uno de esos encuentros que el Mono Burgos ha vivido decenas de veces como futbolista y como ayudante del Cholo Simeone.

El técnico argentino valoró el buen momento del combinado 'colchonero' y, además, se refirió al fallecimiento de Diego Armando Maradona: "Siempre estuvimos cerca. Diego me ha llamado en momentos cruciales y yo a él nunca porque no me gusta molestar".

"Una vez fue cuando empatamos al Barça y salimos campeones. Me llamó tres horas antes para decirme que íbamos a ganar, que estuviese tranquilo. En otras situaciones también lo hizo. Eran como bendiciones que me daba. La fuerza que te daba con esa palabra... Es más fácil llamar después, pero antes casi nadie", agregó.

El Mono Burgos recordó el día que conoció al 'Pelusa': "Me comentaba que pese a que estábamos en equipos rivales siempre había hablado bien de él. En una cena recuerdo que Richy Castellanos estaba dando toques con un limón y él le dijo que mejor con una naranja. Luego me decía, en broma, de darle. Siempre transmitía buen ambiente".

Además, sobre la situación de Sergio Ramos en el Madrid, el Mono Burgos confesó que admira el trabajo del capitán en el vestuario madridista... y le mandó un dardo al club 'merengue': "El Atlético de Madrid sí cuida a sus ídolos, pero el Real Madrid no".