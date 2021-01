"El Atlético es un gran paso para mí"

Diego Costa se fue y dejó un puesto libre en la delantera del Atlético. Los rojiblancos ya tienen a quien ocupe ese puesto: Moussa Dembélé, cedido por el Olympique de Lyon. De hecho, llevará el que hasta ahora era su dorsal, el '19'.

El Atlético presentó a su nuevo atacante. Moussa Dembélé no ve el momento de ponerse a las órdenes del Cholo.

"Es un gran paso para mí, este club es conocido en todo el mundo. Estoy encantado, deseando empezar", dijo en su presentación.

Simeone es uno de los grandes 'culpables' que le han llevado directo al Atlético: "Es el mejor o uno de los mejores del mundo. Es bueno para mí trabajar con él. Esperemo poder hacer grandes cosas con él. Es un entrenador fantástico, solo puedo decir cosas buenas sobre él".

Admite Dembélé que adaptarse no será fácil, pero espera hacerlo lo más pronto posible. "Cuando llegas a un país nuevo y no hablas el idioma es complicado al principio, pero haré lo posible por aprender español rápido. Hablaré con Lemar para que me cuente cosas sobre el Atlético, pude hacerlo antes, pero he querido firmar primero. Espero llevarme bien con todos", prosiguió.

Y dejó un mensaje a la afición. "Espero que la hinchada pueda volver a animarnos pronto. El Metropolitano es increíble, es un estadio que lo dice todo sobre el club", señaló.

Por último, dijo qué puedan esperar de él como jugador. "Soy delantero, me gusta marcar goles. Soy un jugador físico, pero con técnica. De niño, mi jugador favorito era Fernando Torres, así que estoy feliz de estar aquí", finalizó.