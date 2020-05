"El Atlético me dijo que me tenía que ir porque necesitaba dinero"

El Atlético de Madrid fichó a Sinama-Pongolle tras una gran temporada en el Recreativo de Huelva. Sin embargo, la aventura del francés en el Vicente Calderón fue corta.

"Es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. No tenía que haber ido a Lisboa para jugar en el Sporting. El Atlético me dijo que tenía que irme porque necesitaban el dinero", aseguró en 'The Athletic'.

La carrera de Sinama-Pongolle dejó de ser la misma. De Portugal volvió a España para jugar en el Zaragoza. Después Saint-Étienne, Rostov, Chicago Fire, FC Lausanne Sports, Dundee United y Chainat, en Tailandia.

Pero el ex del Atlético no solo habló de su paso por España. Sobre Gerrard confesó que es "el jugador más completo", aunque asegura que ha jugado con hombres con mayor talento como Sergio Agüero o Santi Cazorla.

Sinama-Pongolle pertenecía a la plantilla del Liverpool que quedó campeona de la Champions League en Estambul en una apasionante final ante el Milan.