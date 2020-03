El Atlético preguntó por Charles Aránguiz

El Atlético de Madrid volverá a reforzar varias posiciones en el mercado de verano, siendo una prioridad la delantera. En las últimas horas se ha conocido que también habría sitio para un mediocentro.

Este podría ser Charles Aránguiz. El jugador del Bayer Leverkusen acaba contrato a final de la presente temporada y estaría en la misma situación por la que pasó Héctor Herrera, de modo que llegaría con la carta de libertad.

El agente del futbolistas, Fernando Felicevic, ha revelado en en 'FOX Sports', que el Atlético de Madrid ha descolgado el teléfono para preguntar por el mediocentro, pero sin hacer una oferta formal.

"Estamos pendientes de varias ofertas de Europa. Quiere seguir allá, pero por ahora no hay ofertas que nos gusten. El Atlético, Atalanta y Fiorentina nos han llamado, pero no han hecho oferta", expresó.

Si Aránguiz no logra tener tener un proyecto que le seduzca, hay altas opciones de que regrese a Chile a sus 30 años: "Desde luego, si no convence nada, volver es una posibilidad siempre. Charles está muy unido a Chile y no lo consideraría un paso atrás".