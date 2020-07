"El Atlético despide a sus ídolos y mira el Madrid con Casillas..."

El Atlético inicia este jueves la recta final de LaLiga con el objetivo cumplido tras clasificarse para la Champions de la próxima temporada.

Precisamente, el 'Mono' Burgos no estará en la edición 2020-21 porque a final de esta campaña abandonará la disciplina rojiblanca.

A su paso por 'El Larguero', el segundo de Simeone se refirió a su marcha. "Podría haberme quedado a dormir, pero entendí que era el momento de empezar el camino solo. No tengo miedo", empezó diciendo el argentino.

Asimismo, el de Mar del Plata continuó en la misma línea: "Echaré de menos esa fuerza que tiene la gente. Siempre se dice que es un jugador más y realmente lo es. Yo lo veo en el Betis y en el Sevilla, pero no hay muchos más cercanos a lo que es en Argentina".

Por otra parte, el 'Mono' Burgos no dudó en apostar por el equipo 'colchonero' para pelear por la Liga de Campeones. "El Atleti va a llegar a la final. El fútbol sabe que merecemos otra oportunidad más. Me despediré del Cholo con un abrazo como el del Camp Nou cuando ganemos la Champions.

En relación a si el Madrid se merece el título, el argentino dijo lo siguiente. "Un equipo que sale campeón no se le puede decir nada. Al campeón no se le discute", espetó.

Por último, el segundo del Cholo afirmó que llegará el momento de entrenar al Atlético. "Se dará naturalmente. En los sitios en los que he entrenado he dejado mi semilla. No tengo prisa. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira como despidieron a Casillas", concluyó.