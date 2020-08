"El Atlético ya se merece la Champions"

El Atleti tiene una obsesión y es la Copa de Europa. La ha tenido tan cerca en varias ocasiones que no quiere volver a pasar por lo mismo y está decidido a conquistarla.

De momento, los rojiblancos están en Madrid a la espera de nuevos test de coronavirus tras dar a conocer este domingo que hay dos positivos en la expedición.

Pero antes de saberse todo esto, Carrasco atendió a 'Marca' y habló sobre las posibilidades 'colchoneras' de cara al desenlace de la Liga de Campeones 2019-20.

"Es verdad que el Atlético merece una Champions después de haber perdido dos finales en momentos muy difíciles, tras ir ganando y encajar un gol en el último segundo, primero, y en una tanda de penaltis, la segunda vez. Creo que el Atleti ya se merece ese trofeo", empezó diciendo el belga.

En la memoria, la dolorosa final de Milán ante el Madrid. Esto dijo el atacante, que marcó en ese encuentro: "Valoras el haber podido jugar una final, siempre hay un ganador y un perdedor, por mala suerte nos tocó perder. Siempre intentas olvidar ese momento de los penaltis, así que no le di muchas vueltas, el fútbol es así. Acabé contento por el partido que hizo el equipo, después los penaltis son una lotería".

En relación al ambiente en el vestuario, Carrasco habló sin tapujos: "Ya lo conoces. Siempre quiere competir cada año al más alto nivel, trabajando duro, mirando partido a partido y cada temporada va a ser igual, no se trata de ver sólo como estamos en esta. El Atlético siempre compite, curra, trabaja, piensa en equipo y sólo mira al partido siguiente, eso no cambia".

Por otra parte, el belga se refirió al choque contra el RB Leipzig de cuartos de final. "Lo respetamos, es un buen equipo, muy competitivo, terminó tercero en Alemania, lo que quiere decir que es muy bueno. Será un encuentro muy difícil, después tendremos que saber cómo hacerle daño para ganar el partido", espetó.

Por último, el de Vilvoorde recordó cómo se gestó su vuelta al Atlético. "Nunca perdí el contacto cuando estaba jugando en China, me fui bien, con buenas sensaciones, no nos separamos mal, sino que se hizo en un buen ambiente. El Atleti es como mi casa, me puse muy contento cuando llegó la propuesta", concluyó.