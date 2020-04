El atraco a Ashley Cole que lo dejó "extremadamente conmocionado"

Ashley Cole fue uno de los prestigiosos jugadores que dejó el fútbol en 2019. Sin embargo, el ex internacional inglés puede vivir de las rentas. Y ello es lo que motivó a varios ladrones a entrar a robar a su domicilio, según reportaron varios medios ingleses.

Los 'cacos' cometieron su fechoría el pasado 21 de enero, aunque no ha trascendido hasta ahora, cuando muchos de los vecinos de Cole en la localidad de Fletcham, donde tuvo lugar el incidente, han sido interrogados por la policía y han ofrecido sus impresiones a varios medios de comunicación. La policía aún no ha dado on ellos.

"Da miedo pensar que algo así podría pasarle a alguien tan cercano a nuestro hogar en una zona tan agradable y tranquila. Debe haber sido un incidente grave porque parece que todos los vecinos que conocemos han sido consultados por la policía. Parecían estar muy ansiosos por encontrar al responsable”, contó a 'Mirror' uno de los vecinos.

Circula la versión, aunque no está contrastada, de que Ashley Cole podría haber sido atado a una silla mientras los ladrones extraían de su casa un alto valor de dinero en joyas.

Otro de los vecinos consultados se refirió a que el ex jugador, entre otros, de Chelsea, Arsenal y Roma, ha acabado "extremadamente conmocionado" por la experiencia.