"El audio entre el árbitro y el VAR de la no expulsión de Pjanic desapareció"

La Juventus llegó a San Siro en apuros, tras perder una semana antes ante el Nápoles en Turín y con solo un punto de ventaja contra el conjunto sureño, y salió con una victoria por 3-2 con remontada incluida.

Sin embargo, el arbitraje de Daniele Orsato fue muy criticado, por lo que en Italia corrieron ríos de tinta con uno de los partidos más polémicos en los últimos años.

Con el 1-1 en el marcador, en el 58', Pjanic le pegó a Rafinha un rodillazo en el pecho y un manotazo en la cara y el árbitro, que se encontraba cerca de ambos, no intervino.

Tampoco intervino el VAR, que sí fue clave para expulsar a Vecino por una falta sobre Mandzukic, por lo que las protestas por la no expulsión de un Pjanic que ya estaba amonestado fueron sonoras.

Este domingo, Giuseppe Pecoraro, ex fiscal de la Federación Italiana de Fútbol, recordó aquel encuentro en una entrevista a 'Il Mattino' que está causando polémica.

Pecoraro reveló que, tras el Inter-Juve, pidió a la Asociación Italiana de Árbitros y a la Serie A la conversación entre los colegiados y el VAR, tanto en audio como en vídeo, del duelo.

"Insistí diciendo que debíamos consultarlos, ¿qué clase de fiscalía somos, si no lo hacemos?", afirmó el ex fiscal.

Pero la respuesta le sorprendió: "Nos los entregaron solo al principio del campeonato siguiente. Abrimos el archivo y la única jugada en la que faltaba el audio era la única que nos interesaba: el diálogo entre Orsato y el VAR que llevó a no expulsar a Pjanic. Estaba todo, menos aquello"

Pecoraro no se conformó y, anonadado, pidió explicaciones, pero le dieron largas. "Contestaron que eso no lo tenían, y punto", aseguró el ex fiscal, que tuvo que cerrar el caso y que explicó que ese encuentro le llevó a tener tensión con el mundo arbitral.

Además, también habló de su renuncia en 2019: "La sensación es que la Federcalcio quiso meter las manos en la Fiscalía nominando mis adjuntos a mis espaldas"

Por último, Pecoraro soltó otra polémica afirmación sobre el fútbol actual tras el caso Trippier, que presuntamente apostó por su traspaso al Atlético. "Muchos jugadores apuestan, pero no hay pruebas", expuso.