El audio que evidencia las ganas de salir de Bale

El futuro de Gareth Bale está en el aire y es uno de los jugadores que abandonaría el barco blanco en el próximo mercado de fichajes si llega una buena oferta al Bernabéu.

En la entrevista para 'The Hat-Trick Podcast', el galés no ocultó su gusto por la Major Soccer League, competición a la que ha sido relacionado en varias ocasiones. Lo que no ha trascendido hasta ahora ha sido una conversación que se da cuando están despidiendo al jugador y en la que acaba interviniendo el atacante.

El productor ejecutivo de la International Champions Cup, Charlie Stillitano, afirmó primero que espera que algún día pueda ir a la MLS, a lo que contestó el representante Jonathan Barnett.

"Si alguien le quiere, Charlie, si alguien le quiere", pronunció antes de que Stillitano continuara, asegurando que debe tener "muchos pretendientes" en el fútbol estadounidense.

Bale estaba escuchando toda la conversación y acabó sumándose. "Suceder... eso es lo más importante", dijo un Bale a pocos meses, si se alarga la apertura, del mercado.

Antes de que ocurriera todo esto, Bale ya admitió que la MLS es uno de los destinos interesantes que tiene sobre la mesa. "La MLS es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí", comentó .