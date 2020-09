El aviso de Fran Mérida: "No podemos relajarnos ni un segundo"

Fran Mérida, una de las nuevas caras del Espanyol, huyó de cualquier favoritismo ante los medios oficiales del club. El centrocampista entiende que muchos ven al cuadro 'perico' en la pelea por el ascenso.

En este sentido, el futbolista se mostró prudente. "Sabemos que se nos puede poner esta etiqueta, pero lo importante es que dentro tengamos claro que no es un camino fácil. Estamos ante una categoría larga y exigente, pero veo al equipo enchufado y mentalizado para el reto", subrayó en declaraciones a los medios del club.

Fran Mérida se centra ahora en el partido de este domingo contra el Mallorca y avisó de que será un encuentro "duro" en el que el equipo deberá "pelear". "Es un rival que estaba en Primera y que cuenta con un gran bloque y buenos jugadores", analizó el jugador blanquiazul.

En el plano personal, el centrocampista catalán, fichaje de este verano, confesó que se siente muy cómodo en el grupo. "Desde los primeros días he encajado bastante bien y me he encontrado a un grupo abierto. Todos me han recibido con cariño y me han ayudado a estar cómodo", comentó.