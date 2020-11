El AZ 'pasa' de favoritismos pese al liderato

El entrenador del AZ Alkmaar, Arne Slot, dijo este miércoles que el hecho de que su equipo sea líder de grupo de la Europa League no le pone "en superioridad" en el encuentro de este jueves contra la Real Sociedad, que se juega buena parte de su futuro en esta fase.

"La Real es un equipo que no tiene debilidades, intentaremos luchar a nuestra manera, con el estilo AZ pero no se puede comparar jugador con jugador uno y otro equipo, además hay que esperar a la recuperación de jugadores que han sufrido el coronavirus y que pueden o no estar", declaró el técnico neerlandés en la sala de prensa del Reale Arena.

El preparador del AZ comparó el encuentro que jugó su equipo ante el Nápoles, al que ganó en la capital italiana, con el disputado entre la Real y el equipo de Gennaro Gattuso la pasada semana, en el que el conjunto vasco cayó por 0-1.

"Vi ese partido y para mí, la Real dominó más. En el encuentro nuestro ante el Nápoles no ganó el mejor", reconoció Slot, en alusión a la fortuna que tuvo su equipo para vencer en la primera jornada en San Paolo.

Slot habló también sobre la complicada relación con su delantero Gudmundsson, que está en racha pero que no es seguro que sea titular ante la Real, valoró el trabajo ofensivo del islandés y señaló: "La indiferencia de la que siempre habláis es solo para defender y ahí no le damos opción, o sea que no hay problema".

El lateral izquierdo Owe Wijndal, que compareció junto a su entrenador, ve un partido complicado ante una Real que "va primera en su competición, quizás no tiene tanto renombre como otros equipos de la Liga Española pero por su juego encaja en el grupo de grandes".

Wijndal habló sobre Mikel Oyarzabal, al que le tocará marcar este jueves, y señaló que es "internacional de España, máximo goleador de LaLiga" y "todo un desafío" para él, por lo que es consciente de que tendrá que "hacer un buen trabajo para frenarle".