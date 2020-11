El bajón en el primer tiempo, clave para Zidane

Zinedine Zidane compareció en la sala de prensa de Mestalla tras el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid. El técnico francés fue claro: “Empezamos bien el partido en la primera media hora y es verdad que después del gol nos vinimos abajo y cambiamos la dinámica de lo que estábamos haciendo. Eso puede ser un problema porque luego nos ha pasado de todo: tres penaltis, un gol en propia puerta…. Es un poco difícil entender nuestro partido. Empezamos bien y después del empate ha cambiado todo”.



“Con los árbitros no me voy a meter. Están ahí para hacer su trabajo, y por el otro tema yo siempre elijo un once y cada uno puede opinar y decir las cosas. Todos son jugadores del Real Madrid y tienen que rendir. Lo que tenemos que hacer es rendir y hoy ha sido un partido complicado. No hay justificación ni excusas. Nuestro partido ha cambiado. Empezamos bien, pero después del gol nos vinimos abajo. Los tres penaltis se han juntado todos en contra y es un mal partido, un mal día”, resaltó el técnico.





“Sabemos que tenemos que estar fuertes defensivamente. Se trata de eso. Si estamos fuertes y tenemos equilibrio, ofensivamente sabemos que tenemos jugadores para hacer la diferencia. Hoy ha sido un partido complicado, sobre todo después del empate, que ha cambiado el partido”, reconoció 'Zizou'.“No creo que tácticamente haya sido mejor el Valencia que nosotros. Creo que preparamos bien el partido. Empezamos bien y es verdad que cambió todo después del gol y eso es difícil de entender. El máximo responsable soy yo porque tengo que buscar soluciones dentro de un partido y no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron”, finalizó Zidane.