El bajón Messi

Leo Messi no está súper. Ha anotado cuatro tantos en nueve encuentros, todos de penalti y ninguno de jugada. Lo que sería un dato interesante para otro no no deja de ser insuficiente para el argentino, cuyos guarismos siempre han permanecido inalcanzables para el resto de mortales. En el plano asistente, y eso que viene de su mejor año en Liga (21 pases de gol en la 19-20), tampoco luce: solo una asistencia.

¿Qué le pasa a Leo? Múltiples factores hay que mezclar en el cóctel: va para 33 años y medio; ha pasado un verano complejo en el que dijo que quería irse y al final tuvo que quedarse por cuestiones contractuales; el bajón generalizado del equipo; la todavía necesaria adaptación al planteamiento de Koeman... ¿Cuáles son los motivos? Todos, ninguno, muchos. Del prisma con que se mire dependerá la cuota de cada uno.

Lo que no admite discusión es que el delantero argentino no exhibe ni el juego, ni la intención, ni la pegada de antaño. Afirmaciones apoyadas en su desempeño en el campo hasta el momento. Un futbolista de leyenda y sin igual en la historia como Leo siempre se presta a destrozar cualquier tipo de análisis con sus goles y actuaciones. Pero, hasta la fecha, en sus nueve encuentros disputados con el Barcelona, la versión reducida de Messi es la que se ha visto sobre el terreno de juego. La muestra de nueve partidos no es grande, pero sí hay señales a considerar pues en términos de promedio hay diferencias con temporadas precedentes.

Porque, en 90 minutos de juego, según confirma ProFootballDB, Messi marca menos, asiste menos, centra menos, pasa menos al área, regatea menos y con menor éxito y la recupera menos en el curso 20-21 que en los dos anteriores. Sí sufre más faltas y mantiene más el balón con un ratio de pérdidas inferior. También ha mejorado levísimamente sus disparos a puerta, que no acierto.

Por si fuera poco, escenas como las de los últimos minutos ante el Dinamo de Kiev no fomentan el sano debate sobre el momento del argentino. Presionar nunca fue su virtud o un rasco destacado, pero la imagen ya ha corrido como la pólvora y sirve de gasolina para el fuego de los críticos. Filias y fobias aparte, sí se puede concluir que Messi se encuentra algo lejos de su versión arrasadora.

Temporada 18-19

1.14 goles

0.43 asistencias

0.40 centros con éxito

2.89 tiros a puerta

11.75 regates

50.29% regates con éxito

2.19 faltas recibidas

9.62 pases al área

12.37 pérdidas

9.11 duelos ofensivos ganados

1.86 recuperación en campo rival

Temporada 19-20

0.73 goles

0.59 asistencias

0.47 centros con éxito

2.20 tiros a puerta

11.22 regates

53.47% regates con éxito

2.31 faltas recibidas

7.30 pases al área

13.46 pérdidas

9.49 duelos ofensivos ganados

1.96 recuperación en campo rival

Temporada 20-21

0.38 goles

0.13 asistencias

0.38 centros con éxito

2.25 tiros a puerta

10.63 regates

48.24% regates con éxito

2.88 faltas recibidas

4 pases al área

12 pérdidas

9.50 duelos ofensivos ganados

1.75 recuperación en campo rival