El banquillo no asusta a Giménez

La última vez que Giménez fue titular fue el 12 de enero en la Supercopa de España contra el Real Madrid. De eso han pasado ya cinco meses.

Pero Giménez lo entiende perfectamente. Se lesionó y sus compañeros lo han hecho tan bien que se han ganado la confianza de Simeone.

Eso no asusta al charrúa. "Cuando salí en la Supercopa, yo ya estaba bien hacía varias semanas, pero los compañeros lo estaban haciendo bien. Es normal que tuviese que esperar mi lugar, como cuando a mí me tocó jugar y otros tuvieron que esperar. Lo acepté y lo tomé como tal", destacó.

Ahora, su oportunidad podría llegar ante el Athletic. Todo parece indicar que volverá a ser titular en San Mamés.

Tanto si sale de inicio como si no, Giménez lo tiene claro: peleará en cada entrenamiento por un sitio en los planes de Simeone. "El fútbol es cambiante, has de estar preparado para jugar aunque no te toque", señaló.