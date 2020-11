"¿El Barça? A cualquier futbolista le gustaría jugar allí"

Memphis Depay fue uno de los grandes objetivos del Fútbol Club Barcelona durante el último periodo de traspasos estival. El conjunto de la Ciudad Condal estuvo muy cerca de lograr su incorporación, pero finalmente el neerlandés siguió en el Olympique de Lyon.

Pese a ello, los rumores sobre un posible aterrizaje en el Camp Nou más pronto que tarde siguen produciéndose y muchas informaciones señalan que Ronald Koeman quiere al '10' del Olympique de Lyon en el mes de enero.

Consciente de ser uno de los hombres del momento, Memphis no se mordió la lengua y habló sobre su futuro a la conclusión del duelo que midió a la Selección de Países Bajos contra España en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

El crack, que no estuvo acertado de cara a portería, se mostró calmado y concentrado en el actual momento de temporada y primero dejó claro que la 'Oranje' y el 'OL' son sus prioridades, como mínimo, hasta enero.

"La ventana de fichajes no está abierta. No tengo el foco puesto en mi futuro en este momento. Estoy entrenando bien y centrándome en ser mejor jugador. Hay muchas especulaciones, pero mi cabeza en este momento no está ahí. Estoy enfocado en mi club y en mi país", comentó ante los medios.

Sin embargo, Memphis dejó patente su deseo de poder vestir la camiseta del FC Barcelona y lanzó un guiño más que contundente al conjunto catalán y, de paso, a un Lyon que no parece muy dispuesto a dejarle salir a mitad de temporada.

"¿A quién no le gustaría ir al Barcelona? Es un club 'top'. Veremos qué me depara el futuro. El Barça es uno de los clubes más grandes del mundo y a todo futbolista le gustaría jugar allí", sentenció.