El Barça abandona la mala racha, pero no la tristeza

Regresaron las victorias a 'can Barça', pero no la ilusión. El Barcelona puso fin a su caída libre ante el Levante con un triunfo que no llegó como todos esperaban. No hubo salida en tromba ni aplastamiento, aunque el Barcelona sí que acumuló ocasiones suficientes como para merecer la victoria. Costó que llegara el gol y los de Koeman casi lo pagan al final después de un cambio un tanto censurable del técnico.

Había muchas expectativas en comprobar qué versión ofrecía el Barcelona después del fiasco de la Juventus. Se esperaba un partido contundente, lleno de respuestas y reivindicaciones, pero el Barça estuvo lejos de redimirse en un campeonato por el que sigue transitando sin convecer a nadie.

No se puede decir que no mereciera ganar, pues lo intentó de todas las formas posibles y Aitor fue el héroe 'granota', pero los azulgranas estuvieron espesos en ataque. Este Barça no se parece en nada al de las primeras jornadas, da la sensación de que ha perdido la confianza e, incluso, de no saber bien a qué juega.

La apuesta de Koeman para espabilar fue decidida por el ataque. Busquets y De Jong, en un doble pivote que el entrenador tuvo que rectificar en la segunda parte, y cuatro arriba, con Braithwaite extrañamente ubicado como extremo y con Messi, Griezmann y Coutinho gozando de gran libertad.

Ni un minuto tardó en probarlo el brasileño, pero ese amago de salida en tromba quedó aplacado con rapidez por parte levantinista. Apenas segundos tardaron los visitantes en forzar su primer córner y solo unos minutos en volver a provocar un disgusto a los 'culés'. Se durmió Lenglet y perdonó De Frutos una ocasión que era casi un penalti sin defensas... y que hubiera quedado anulada tras el VAR.

Más igualdad que dominio

Braithwaite y Dani Gómez, de nuevo tras siesta de Lenglet, confirmaron que el partido era de alternativas, no de dominio absoluto del Barça. Luego, los de Koeman merecieron ponerse aerriba en sendos remates del central, que falló a puerta vacía tras la primera parada de mérito de Aitor, y de Griezmann, que provocó la mejor parada de la noche del meta en un remate de volea a bocajarro.

Las ocasiones del Barcelona llegaron de forma continua también en la segunda parte. Aquello era un goteo, aunque parecía que más por obligación que por verdadera voluntad. Jordi Alba abusaba de las combinaciones con Leo y el argentino demostró estar muy desacertado hasta el gol.

El paso de los minutos fue dando relevo al nerviosismo. Koeman veía que se le escapaba otro partido y no le quedó más remedio que ir rectificando sobre la marcha. Primero, Pedri por Busquets; luego, Trincao por Coutinho. En vano, las ocasiones de Barcelona seguían siendo casi testimoniales.

Como siempre, Messi, hasta en un mal día, era el que más cerca estaba del gol. Tras la tercera parada de mérito del meta y cuando ya se veía factible el tercer tropiezo seguido, De Jong cazó un balón suelto y encontró desmarcado a Messi, que acababa de perderla en la frontal. El rosarino, con rabia, cruzó ante Aitor, puso el 1-0 y celebró con garra.

Quedaba un cuarto de hora y el partido parecía controlado para los 'culés', sobre todo porque el Levante no había llegado en toda la segunda parte. Pero claro, en este Barça, con este estado de nervios, no se puede dar nada por sentado.

Hasta Koeman evidenció su falta de control del partido con el último cambio, una entrada de Umtiti por Griezmann que terminó de tirar atrás al equipo, dio alas al Levante cuando estaba muerto y casi provoca un empate que hubiera escocido. Tras un despeje del galo que pudo ser penalti, Ter Stegen acabó sofocando una volea peligrosa de Son en el 96'.

El Barça aprovechó el triunfo del Real Madrid sobre el líder en el derbi y las cosas no están tan negras para él en la clasificación. Claro que si los 'culés' se tienen que valer de las sensaciones que deja su equipo para analizar el futuro, el panorama sigue pintando gris oscuro tirando a negro.