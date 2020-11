El Barça acecha a Arnau Puigmal, talento del United y ex del Espanyol

Tras quedarse otro año más en Segunda División B, el Barcelona B experimentó un éxodo inevitable que dejó al equipo algo tocado. Para compensarlo, la dirección deportiva azulgrana busca refuerzos de cara al próximo mercado invernal.

Esta semana, 'Sport' cuenta que uno de los nombres que sigue de cerca el Barça es el de Arnau Puigmal, un polivalente lateral, centrocampista y extremo que es uno de los referentes del equipo Sub 23 del Manchester United.

Puigmal nació en enero de 2001 (19 años) en el municipio barcelonés de Rubí y comenzó sus pasos futbolísticos en la cantera del Espanyol, de la que salió rumbo a Old Trafford en el verano de 2017. Allí, su ascenso fue meteórico, pero no ha dado el paso definitivo.

El ex 'perico' brilló en el Sub 18 y firmó su primer contrato profesional a los seis meses. Después tardó poco en escalar por el Sub 19, con el que jugó la Youth League, el Sub 21 y finalmente el Sub 23, en el que está desde la temporada pasada.

Pese a que fue convocado a un partido de Europa League contra el Astana hace un año, Arnau Puigmal no ha conseguido debutar con el Manchester United y acaba contrato el próximo verano. Ante ello, el Barça quiere aprovecharle e incorporarlo a su filial de Segunda B.

La lesión de Solano dejó al Barça B sin laterales derechos, por lo que García Pimienta ve a Puigmal, un habitual de la Selección Española Sub 19, como una buena opción para su equipo, donde además aportaría esa polivalencia siempre importante.