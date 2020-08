El Barça actualizó su plantilla con Koeman o Pedri y sin Pjanic

Con la temporada acabada y Ronald Koeman presentado, el FC Barcelona aprovechó para actualizar su plantilla en la página web. En ella ya aparecen el técnico y sus ayudantes Alfred Schreuder y Henrik Larsson.

Siempre es llamativo echar un vistazo al listado, que evidentemente no es definitivo. Más allá de que el equipo aún está por configurar y se espera una importante renovación, hay presencias y ausencias destacables.

Para empezar, aún forma parte de la lista el brasileño Arthur Melo y no está Miralem Pjanic. La Juventus quería adelantar al 24 de agosto el movimiento definitivo, pero ambos aún siguen siendo jugadores de Barça y el conjunto 'bianconero'.

Asimismo, en el equipo aparecen algunos de los que han vuelto de cesión como Rafinha, Moussa Wagué, Oriol Busquets o Juan Miranda, pero no están ni Carles Aleñá ni Jean Clair Todibo.

Es también llamativo que no estén los filiales Riqui Puig y Ansu Fati, que han sido jugadores del primer equipo a tiempo completo, pero no tenían ficha y su salto aún no se ha oficializado.

Además, respecto a los fichajes que tenían que llegar, sí está Pedri tras ser presentado. Quienes no lo han sido, Pedro Trincao y Matheus, tendrán que esperar aún para formar parte de la plantilla en la web, que conforman 24 futbolistas.