El cruce PSG-Barça sigue dando que hablar y Omar da Fonseca no ha tenido reparos en situar al PSG como claro favorito. El ex futbolista, que jugó en el club parisino, dio sus claves para la eliminatoria en 'BeIN Sports'.

"Es el peor Barça de todos los tiempos. Tiene buenos jugadores, pero no encajan juntos y, además, no hay explicación. El Barça juega mal, no da miedo, aburre y no marca. Todas las carencias se amplifican", arrancó Da Fonseca.

"Antes había control, posesión, desequilibrio. Ahora es todo pasividad, es predecible, dan ganas de dormirse. Nadie puede decir que Griezmann, Messi y Coutinho sean malos, pero creo que son incompatibles", continuó.

Da Fonseca incluso se cebó con Leo Messi: "Messi quiere seguir regateando, pero ya no puede y sigue insistiendo en esa forma de jugar. Cristiano entendió mejor que tenía que ceñirse a marcar goles".

"Nadie sabe qué pasará en febrero, pero, viendo el estado actual de las cosas y si hay que elegir un claro favorito, ese es el Paris Saint-Germain", concluyó.

Ahora comentarista, Omar da Fonseca jugó en el PSG brevemente durante la temporada 1985-86.