El Barça anuncia medidas contra la crisis del coronavirus

Tras conocerse que en junta directiva se dialogaría sobre una posible rebaja de los sueldos de los jugadores como plan de choque para rebajar el impacto del coronavirus en las arcas de la entidad, el Barcelona admitió en su comunicado que ya estudia varias decisiones de calibre económico. Sin dar detalles, admite la necesidad de aplicar medidas.

"Es evidente que esta crisis tiene un impacto muy negativo en toda la industria del fútbol ​​y del deporte en general, y que el club tiene la obligación de estar a punto para afrontar todos los escenarios posibles. Por eso, este viernes, la junta directiva, en ejercicio de su responsabilidad, ha analizado la situación y ha hecho una primera aproximación a diferentes escenarios y posibles medidas a tomar con el objetivo de minimizar todas las afectaciones económicas", señaló el Barcelona.

Aunque en el comunicado no lo menciona, no se descartaba la puesta en marcha de un ERTE. Aunque algunos medios de Barcelona revelaron en un principio la posibilidad de aplicar este tipo de medida a la primera plantilla, 'Mundo Deportivo' señaló que la reducción de sueldo se haría en consenso con los futbolistas, por lo que no se puede hablar de ERTE. Lo que se haga se concretará al mismo tiempo con los organismos nacionales e internacionales, como Liga, UEFA y ECA. Hay cuestiones por resolver para una medida de tal calado desde el punto de vista financiero y laboral. Sin fútbol, los ingresos se rebajan de forma sustancial. Todo un drama para los equipos. Se estudian fórmulas para todos los departamentos de la entidad.

"El club está en contacto permanente con los grandes clubes europeos, a través de la ECA y de la LFP, así como con las ligas y las federaciones del resto de deportes profesionales y amateurs, para compartir este análisis, y las posibles medidas a aplicar. En este sentido, considera positivo que la UEFA y la CONMEBOL hayan tomado la decisión de aplazar un año la Eurocopa y la Copa América, en beneficio del criterio de hacer posible la finalización de todas las competiciones de clubes", resalta el Barcelona, que confía en la vuelta de la competición para paliar el agujero.

En la misma nota, el Barcelona agradece la predisposición de autoridades y seguidores, pide responsabilidad y confinamiento, y se pone a disposición de las organizaciones sanitarias pertinentes.

La masa salarial del Barcelona supera los 500 millones de euros (entre todos los deportistas) y en estos momentos las nóminas son toda una preocupación en el seno de la entidad.

¿Qué es un ERTE? Un ERTE es una suspensión con carácter temporal de los contratos, es decir, Un parón por un tiempo determinado en la relación laboral entre empresa y trabajador, aunque también se puede concretar en una reducción de la jornada. Lo regula fundamentalmente el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. La relación laboral no se extingue y por tanto no hay indemnización ni se pierde antigüedad. La diferencia básica con un expediente de regulación de empleo o ERE, recogido en el artículo 51, es esa: no hay extinción de la relación, es decir, despido.

La suspensión exonera de trabajar y, por tanto, implica la pérdida de la retribución, aunque genera el derecho a prestación por desempleo. Habitualmente durante la suspensión se mantiene la obligación de la empresa de cotizar por contingencias comunes, mientras que la cuota del trabajador la ingresa el servicio estatal público de empleo (SEPE). El Gobierno ha decidido aliviar a las empresas de este coste en distinto porcentaje según el tamaño de la compañía: las de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar nada y las que tengan más de este número de empleados, un 25%.